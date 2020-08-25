Магнитные бури сегодня в Украине

25 августа 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 25 августа?

Магнитные бури в августе      

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Синоптики предупреждают об ухудшении геомагнитной ситуации во вторник, 25 августа. Однако возмущения, которые возникнут в этот день, не достигнут мощности бури, почувствуют их, скорее всего, только метеозависимые украинцы.

Солнечная погода 25 августа:                

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Геомагнитная буря ожидается в субботу, 29 августа. Постарайтесь провести выходной день без стрессов. Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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