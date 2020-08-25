Магнитные бури сегодня в Украине
25 августа 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 25 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики предупреждают об ухудшении геомагнитной ситуации во вторник, 25 августа. Однако возмущения, которые возникнут в этот день, не достигнут мощности бури, почувствуют их, скорее всего, только метеозависимые украинцы.
Солнечная погода 25 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Напомним,