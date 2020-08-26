Магнитные бури сегодня в Украине
26 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 26 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что в среду, 26 августа, сохранится благоприятная геомагнитная атмосфера. Солнце находится в фазе малой активности, поэтому погода не влияет на состояние метеозависимых людей.
Солнечная погода 25 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,