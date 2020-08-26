Магнитные бури сегодня в Украине

26 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 26 августа?

Магнитные бури в августе      

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что в среду, 26 августа, сохранится благоприятная геомагнитная атмосфера. Солнце находится в фазе малой активности, поэтому погода не влияет на состояние метеозависимых людей. 

Солнечная погода 25 августа:                 

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Когда потоки солнечного ветра достигают Земли, они провоцируют возмещения магнитного поля, которые называют бурями. Такие погодные аномалии могут вызывать скачки давления, мигрени, общий дискомфорт, смену настроения. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

26 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 25.08.2020)
Почему у вас появляются трещины на пятках: ТОП-3 неочевидные причины
ЗОЖ

Почему у вас появляются трещины на пятках: ТОП-3 неочевидные причины
25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

25 августа: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние

Александр Кобзарь: Мне нравится, когда в ход идет отрицательное обаяние
Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Ренессанс коньяка Жан-Жак: новый виток любви потребителей

Популярное видео

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)

Незабытая: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 24.08.2020)
Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)

Богиня шопинга. Экстремальный сезон: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 17.08.2020)
Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

Світське життя 15 років – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)

З Днем народження, Україно – смотреть онлайн (эфир от 24.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK