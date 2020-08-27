Магнитные бури сегодня в Украине

27 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 27 августа?

Магнитные бури в августе       

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Синоптики прогнозируют в четверг, 27 августа, благоприятную солнечную погоду. Проведите последние летние дни активно, насладитесь солнечными моментами, а магнитные бури выбранному вами досугу не помешают!

Солнечная погода 27 августа:                 

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Магнитные бури возникают, когда в атмосферу проникают потоки солнечного ветра. Взаимодействуя с магнитными полями, они провоцируют возмущения, которые самым негативным образом могут влиять на состояние здоровья и самочувствие людей. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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