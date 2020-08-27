Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 27 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 27 августа:

Вероятность магнитных бурь – 4%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют в четверг, 27 августа, благоприятную солнечную погоду. Проведите последние летние дни активно, насладитесь солнечными моментами, а магнитные бури выбранному вами досугу не помешают!

Магнитные бури возникают, когда в атмосферу проникают потоки солнечного ветра. Взаимодействуя с магнитными полями, они провоцируют возмущения, которые самым негативным образом могут влиять на состояние здоровья и самочувствие людей.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,