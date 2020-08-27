Магнитные бури сегодня в Украине
27 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 27 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики прогнозируют в четверг, 27 августа, благоприятную солнечную погоду. Проведите последние летние дни активно, насладитесь солнечными моментами, а магнитные бури выбранному вами досугу не помешают!
Солнечная погода 27 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,