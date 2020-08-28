Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 28 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 28 августа:

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют в пятницу, 28 августа, относительно спокойную геомагнитную атмосферу. Однако, напомним, что уже в выходные — 29 и 30 сентября — начнется последняя летняя магнитная буря. Подготовьтесь!

Магнитные бури возникают из-за солнечного ветра, который может взаимодействовать с магнитным полем земли. Если возмущения возникают достаточно сильные, они превращаются в бури, способные провоцировать скачки давления.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,