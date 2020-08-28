Магнитные бури сегодня в Украине
28 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 28 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики прогнозируют в пятницу, 28 августа, относительно спокойную геомагнитную атмосферу. Однако, напомним, что уже в выходные — 29 и 30 сентября — начнется последняя летняя магнитная буря. Подготовьтесь!
Солнечная погода 28 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,