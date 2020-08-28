Магнитные бури сегодня в Украине

28 августа 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 28 августа?

Магнитные бури в августе        

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Синоптики прогнозируют в пятницу, 28 августа, относительно спокойную геомагнитную атмосферу. Однако, напомним, что уже в выходные — 29 и 30 сентября — начнется последняя летняя магнитная буря. Подготовьтесь!

Солнечная погода 28 августа:                 

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Магнитные бури возникают из-за солнечного ветра, который может взаимодействовать с магнитным полем земли. Если возмущения возникают достаточно сильные, они превращаются в бури, способные провоцировать скачки давления.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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Магнитные бури сегодня в Украине
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