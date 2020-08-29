Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 29 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 29 августа:

Вероятность магнитных бурь – 9%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в субботу, 29 августа, солнечная погода испортится: солнечная активность в этот день спровоцирует магнитную бурю, которая может повлиять на самочувствие любого человека.

Отметим, что магнитная буря может вызывать скачки артериального давления, а также головную боль. Снимать симптомы советуем лекарственными средствами. Кроме того, важно обеспечить себе максимальный отдых в день бури.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,