Магнитные бури сегодня в Украине
29 августа 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 29 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что в субботу, 29 августа, солнечная погода испортится: солнечная активность в этот день спровоцирует магнитную бурю, которая может повлиять на самочувствие любого человека.
Солнечная погода 29 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 9%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,