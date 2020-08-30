Магнитные бури сегодня в Украине
30 августа 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 30 августа?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что в воскресенье, 30 августа, продолжится магнитная буря, которая началась накануне. Будьте внимательны к своему здоровью, своевременно принимайте медикаменты, устраняющие симптомы.
Солнечная погода 30 августа:
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,