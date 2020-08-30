Магнитные бури сегодня в Украине

30 августа 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 30 августа?

Магнитные бури в августе        

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Синоптики сообщают, что в воскресенье, 30 августа, продолжится магнитная буря, которая началась накануне. Будьте внимательны к своему здоровью, своевременно принимайте медикаменты, устраняющие симптомы.

Солнечная погода 30 августа:                   

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                     
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Отметим, что магнитная буря может вызывать скачки артериального давления, а также головную боль. В эти дни очень важно не подвергать себя стрессам, физическим и эмоциональным нагрузкам. Проводите время в спокойной атмосфере!

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода Солнце

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