Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 30 августа?

Магнитные бури в августе

Солнечная погода 30 августа:

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в воскресенье, 30 августа, продолжится магнитная буря, которая началась накануне. Будьте внимательны к своему здоровью, своевременно принимайте медикаменты, устраняющие симптомы.

Отметим, что магнитная буря может вызывать скачки артериального давления, а также головную боль. В эти дни очень важно не подвергать себя стрессам, физическим и эмоциональным нагрузкам. Проводите время в спокойной атмосфере!

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,