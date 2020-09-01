Магнитные бури сегодня в Украине

1 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 1 сентября?

Магнитные бури в августе         

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Синоптики сообщают, что во вторник, 1 сентября, ожидается благоприятная геомагнитная атмосфера. Солнечная активность сейчас идет на спад, поэтому звезда не спровоцирует дискомфорт у украинцев. 

Солнечная погода 1 сентября              

  • Вероятность магнитных бурь – 9%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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В сентябре синоптики анонсировали несколько бурь, первая стартует 6 сентября.  

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок. Следующая магнитная буря ждет нас уже 6 сентября, подготовьтесь. 

Напомним,

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