Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 1 сентября?
Магнитные бури в августеСиноптики сообщают, что во вторник, 1 сентября, ожидается благоприятная геомагнитная атмосфера. Солнечная активность сейчас идет на спад, поэтому звезда не спровоцирует дискомфорт у украинцев.
Солнечная погода 1 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 9%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок. Следующая магнитная буря ждет нас уже 6 сентября, подготовьтесь.
Напомним,