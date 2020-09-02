Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 2 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что геомагнитная обстановка пока остается благоприятной. Возмущения, которые, скорее всего, возникнут в среду, 2 сентября, не окажут особенного влияния на организм человека.
Солнечная погода 2 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок из-за высокого риска травмироваться.
Напомним,