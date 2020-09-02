Магнитные бури сегодня в Украине

2 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 2 сентября?

Магнитные бури в сентябре

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Синоптики сообщают, что геомагнитная обстановка пока остается благоприятной. Возмущения, которые, скорее всего, возникнут в среду, 2 сентября, не окажут особенного влияния на организм человека. 

Солнечная погода 2 сентября               

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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По информации синоптиков, ситуация начнет меняться ближе к 6 сентября, когда ожидается первая магнитная буря месяца. 

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок из-за высокого риска травмироваться. 

Напомним,

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