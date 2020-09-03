Магнитные бури сегодня в Украине
3 сентября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 3 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщаю, что погода в четверг, 3 сентября, будет благоприятной. Несмотря на активность Солнца, возмущения, если и возникнут, будут минимальными и не повлияют на состояние здоровья людей.
Солнечная погода 3 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 4%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.
Напомним,