Магнитные бури сегодня в Украине

3 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 3 сентября?

Магнитные бури в сентябре 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщаю, что погода в четверг, 3 сентября, будет благоприятной. Несмотря на активность Солнца, возмущения, если и возникнут, будут минимальными и не повлияют на состояние здоровья людей. 

Солнечная погода 3 сентября               

  • Вероятность магнитных бурь – 4%;                      
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Отметим, что первая магнитная буря в сентября ожидается 6 числа, она будет иметь среднюю интенсивность, ее могут ощутить как зависимые от метеорологических условий люди, так и украинцы, которые в целом не реагируют на смену погоды.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,

Облако тегов

здоровье магнитная буря погода погода в Украине Солнце

Материалы по теме

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

3 сентября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.09.2020)
Телешоу

Хорошее здоровье на Интере: смотреть онлайн выпуск (эфир от 02.09.2020)
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 1 выпускаЭксклюзив

Популярное на сайте

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

Популярное видео

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Танці з зірками-2020: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)

Следствие ведут экстрасенсы: смотреть выпуск онлайн (эфир от 30.08.2020)
МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)

МастерШеф-10: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 29.08.2020)
После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)

После зимы: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 30.08.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK