Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 3 сентября?

Магнитные бури в сентябре

Солнечная погода 3 сентября

Вероятность магнитных бурь – 4%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщаю, что погода в четверг, 3 сентября, будет благоприятной. Несмотря на активность Солнца, возмущения, если и возникнут, будут минимальными и не повлияют на состояние здоровья людей.

Отметим, что первая магнитная буря в сентября ожидается 6 числа, она будет иметь среднюю интенсивность, ее могут ощутить как зависимые от метеорологических условий люди, так и украинцы, которые в целом не реагируют на смену погоды.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок.

Напомним,