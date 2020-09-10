Магнитные бури сегодня в Украине
10 сентября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 10 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что в четверг, 10 сентября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Из-за незначительной активности Солнца о магнитных бурях переживать сегодня не придется.
Солнечная погода 10 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября.
Напомним,