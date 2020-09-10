Магнитные бури сегодня в Украине

10 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 10 сентября?

Магнитные бури в сентябре   

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Синоптики сообщают, что в четверг, 10 сентября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Из-за незначительной активности Солнца о магнитных бурях переживать сегодня не придется. 

Солнечная погода 10 сентября                 

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                       
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике: пейте много воды, избегайте тяжелой пищи и откажитесь от физических нагрузок во время магнитных бурь. Подобные погодные катаклизмы особенно влияют на гипертоников.

Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября. 

Напомним,

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