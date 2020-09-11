Магнитные бури сегодня в Украине
11 сентября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 11 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что в пятницу, 11 сентября, погода будет благоприятной. Солнце находится в фазе незначительной активности, поэтому даже метеозависимые люди не ощутят дискомфорта в этот день.
Солнечная погода 10 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября.
Напомним,