Магнитные бури сегодня в Украине

12 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 12 сентября?

Магнитные бури в сентябре   

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Синоптики передают, что в субботу, 12 сентября, геомагнитная обстановка будет находиться в пределах нормы. Даже если вы реагируете на смену погоды, сегодня не ощутите существенного дискомфорта. 

Солнечная погода 12 сентября                  

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                        
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, уделяйте внимание профилактике. В период магнитных бурь очень важно пить много жидкости, гулять на свежем воздухе, не подвергать организм стрессу и не заниматься тяжелым физическим трудом. 

Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября. 

Напомним,

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