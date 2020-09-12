Магнитные бури сегодня в Украине
12 сентября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 12 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики передают, что в субботу, 12 сентября, геомагнитная обстановка будет находиться в пределах нормы. Даже если вы реагируете на смену погоды, сегодня не ощутите существенного дискомфорта.
Солнечная погода 12 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября.
Напомним,