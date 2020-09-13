Магнитные бури сегодня в Украине
13 сентября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 13 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики передают, что в воскресенье, 13 сентября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Магнитные возмущения будут незначительными и не окажут значительного влияния на здоровье человека.
Солнечная погода 13 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября.
Напомним,