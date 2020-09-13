Магнитные бури сегодня в Украине

13 сентября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 13 сентября?

Магнитные бури в сентябре   

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Синоптики передают, что в воскресенье, 13 сентября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Магнитные возмущения будут незначительными и не окажут значительного влияния на здоровье человека. 

Солнечная погода 13 сентября                   

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                        
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, уделяйте внимание профилактике. Чтобы дни магнитных бурь прошли гладко, старайтесь больше употреблять жидкости, гулять на свежем воздухе и не подвергать организм стрессам, физической нагрузке. 

Следующие магнитные возмущения ожидаются 18 и 19 сентября. 

Напомним,

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