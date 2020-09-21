Магнитные бури сегодня в Украине
21 сентября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 21 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что на старте новой рабочей недели нас ожидает благоприятная геомагнитная обстановка, незначительные возмущения магнитного поля, если и возникнут, на здоровье никак не повлияют.
Солнечная погода 21 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь больше гулять на воздухе, проветривать квартиру, отказаться от алкоголя и тяжелой пищи.