Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 21 сентября?

Магнитные бури в сентябре

Солнечная погода 21 сентября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что на старте новой рабочей недели нас ожидает благоприятная геомагнитная обстановка, незначительные возмущения магнитного поля, если и возникнут, на здоровье никак не повлияют.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Следующая магнитная буря ожидается в период с 29 по 30 сентября, к сожалению, в это время люди могут столкнуться с дискомфортом, скачками давления, мигренью.

Постарайтесь больше гулять на воздухе, проветривать квартиру, отказаться от алкоголя и тяжелой пищи.