Магнитные бури сегодня в Украине

21 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 21 сентября?

Магнитные бури в сентябре    

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Синоптики сообщают, что на старте новой рабочей недели нас ожидает благоприятная геомагнитная обстановка, незначительные возмущения магнитного поля, если и возникнут, на здоровье никак не повлияют. 

Солнечная погода 21 сентября               

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Следующая магнитная буря ожидается в период с 29 по 30 сентября, к сожалению, в это время люди могут столкнуться с дискомфортом, скачками давления, мигренью.

Постарайтесь больше гулять на воздухе, проветривать квартиру, отказаться от алкоголя и тяжелой пищи. 

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