Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 24 сентября?

Магнитные бури в сентябре

Солнечная погода 24 сентября

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики отмечают, что магнитная буря, начавшаяся 23 сентября, продлится вплоть до конца суток. Магнитные возмущения могут спровоцировать скачки артериального давления и приступы головной боли (мигрени).

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. После текущей магнитной бури нас ожидает небольшой перерыв, а затем очередное возмущение, которое начнется 29 сентября.

Медики советуют в этот период отказаться от алкоголя и вредной еды.