Магнитные бури сегодня в Украине
24 сентября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 24 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики отмечают, что магнитная буря, начавшаяся 23 сентября, продлится вплоть до конца суток. Магнитные возмущения могут спровоцировать скачки артериального давления и приступы головной боли (мигрени).
Солнечная погода 24 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Медики советуют в этот период отказаться от алкоголя и вредной еды.