Магнитные бури сегодня в Украине

24 сентября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 24 сентября?

Магнитные бури в сентябре     

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Синоптики отмечают, что магнитная буря, начавшаяся 23 сентября, продлится вплоть до конца суток. Магнитные возмущения могут спровоцировать скачки артериального давления и приступы головной боли (мигрени).

Солнечная погода 24 сентября                 

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. После текущей магнитной бури нас ожидает небольшой перерыв, а затем очередное возмущение, которое начнется 29 сентября.

Медики советуют в этот период отказаться от алкоголя и вредной еды.

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