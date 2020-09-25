Магнитные бури сегодня в Украине
25 сентября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 25 сентября?
Магнитные бури в сентябреСиноптики сообщают, что магнитная буря, которая беспокоила нас в эти дни, отступает. В пятницу, 25 сентября, геомагнитная обстановка стабилизируется, но чувствительные к смене погоды люди могут ощущать последствия.
Солнечная погода 25 сентября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Чтобы перенести бурю с минимальным дискомфортом, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.