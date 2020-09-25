Магнитные бури сегодня в Украине

25 сентября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 25 сентября?

Магнитные бури в сентябре      

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Синоптики сообщают, что магнитная буря, которая беспокоила нас в эти дни, отступает. В пятницу, 25 сентября, геомагнитная обстановка стабилизируется, но чувствительные к смене погоды люди могут ощущать последствия. 

Солнечная погода 25 сентября                 

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                         
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. После текущей магнитной бури нас ожидает небольшой перерыв, а затем очередное возмущение, которое начнется ориентировочно 29 сентября.

Чтобы перенести бурю с минимальным дискомфортом, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и не употреблять алкоголь. 

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