Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 25 сентября?

Магнитные бури в сентябре

Солнечная погода 25 сентября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что магнитная буря, которая беспокоила нас в эти дни, отступает. В пятницу, 25 сентября, геомагнитная обстановка стабилизируется, но чувствительные к смене погоды люди могут ощущать последствия.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. После текущей магнитной бури нас ожидает небольшой перерыв, а затем очередное возмущение, которое начнется ориентировочно 29 сентября.

Чтобы перенести бурю с минимальным дискомфортом, старайтесь больше времени проводить на свежем воздухе и не употреблять алкоголь.