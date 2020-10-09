Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 9 октября?

Магнитные бури в октябре

Солнечная погода 9 октября:

Вероятность магнитных бурь – 2%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что рабочая неделя завершится в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнце в пятницу, 8 октября, будет находиться в фазе малой активности, возмущения нас не побеспокоят.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать приступы гипертонии, мигрени, тревожность и депрессивное состояние.

Постарайтесь в дни магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций, которые лишь усугубляют положение во время возмущений.