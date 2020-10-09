Магнитные бури сегодня в Украине

9 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 9 октября?

Магнитные бури в октябре   

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Синоптики информируют, что рабочая неделя завершится в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнце в пятницу, 8 октября, будет находиться в фазе малой активности, возмущения нас не побеспокоят. 

Солнечная погода 9 октября:  

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                           
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать приступы гипертонии, мигрени, тревожность и депрессивное состояние.

Постарайтесь в дни магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций, которые лишь усугубляют положение во время возмущений. 

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