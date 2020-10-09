Магнитные бури сегодня в Украине
9 октября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 9 октября?
Магнитные бури в октябреСиноптики информируют, что рабочая неделя завершится в условиях благоприятной геомагнитной обстановки. Солнце в пятницу, 8 октября, будет находиться в фазе малой активности, возмущения нас не побеспокоят.
Солнечная погода 9 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь в дни магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций, которые лишь усугубляют положение во время возмущений.