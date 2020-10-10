Магнитные бури сегодня в Украине
10 октября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
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Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 10 октября?
Магнитные бури в октябреСиноптики сообщают, что Солнце продолжает находиться в фазе незначительной активности. Вероятность магнитных бурь в ближайшие сутки крайне мала, нас ожидает благоприятный день без магнитных неожиданностей.
Солнечная погода 10 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 2%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Постарайтесь в дни магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций, которые лишь усугубляют положение во время возмущений.