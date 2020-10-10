Магнитные бури сегодня в Украине

10 октября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 10 октября?

Магнитные бури в октябре   

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Синоптики сообщают, что Солнце продолжает находиться в фазе незначительной активности. Вероятность магнитных бурь в ближайшие сутки крайне мала, нас ожидает благоприятный день без магнитных неожиданностей. 

Солнечная погода 10 октября:   

  • Вероятность магнитных бурь – 2%;                           
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури негативно влияют на сердечно-сосудистую систему, могут провоцировать приступы гипертонии, мигрени, тревожность и депрессивное состояние.

Постарайтесь в дни магнитных бурь избегать стрессовых ситуаций, которые лишь усугубляют положение во время возмущений. 

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