Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 20 октября?

Магнитные бури в октябре

Солнечная погода 20 октября:

Вероятность магнитных бурь – 25%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что со вторника, 20 октября, начнется затяжная магнитная буря. Несмотря на ее умеренную интенсивность, дискомфорт могут почувствовать многие, ведь успокоится геомагнитное поле лишь к 29 числу.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Во время длительной магнитной бури важно вести здоровый образ жизни, избегать тяжелой пищи, вредных привычек и алкоголя.

Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.