Магнитные бури сегодня в Украине
20 октября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 20 октября?
Магнитные бури в октябреСиноптики предупреждают, что со вторника, 20 октября, начнется затяжная магнитная буря. Несмотря на ее умеренную интенсивность, дискомфорт могут почувствовать многие, ведь успокоится геомагнитное поле лишь к 29 числу.
Солнечная погода 20 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 25%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.