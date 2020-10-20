Магнитные бури сегодня в Украине

20 октября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 20 октября?

Магнитные бури в октябре 

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Синоптики предупреждают, что со вторника, 20 октября, начнется затяжная магнитная буря. Несмотря на ее умеренную интенсивность, дискомфорт могут почувствовать многие, ведь успокоится геомагнитное поле лишь к 29 числу.

Солнечная погода 20 октября:    

  • Вероятность магнитных бурь – 25%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Во время длительной магнитной бури важно вести здоровый образ жизни, избегать тяжелой пищи, вредных привычек и алкоголя.

Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.  

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