Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 22 октября?

Магнитные бури в октябре

Солнечная погода 22 октября:

Вероятность магнитных бурь – 25%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в четверг, 22 октября, начнется магнитная буря незначительной мощности. Негативное влияние она окажет прежде всего на людей, которые находятся в группе метеозависимых.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Во время длительной магнитной бури важно вести здоровый образ жизни, избегать тяжелой пищи, вредных привычек и алкоголя.

Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.