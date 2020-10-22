Магнитные бури сегодня в Украине

22 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 22 октября?

Магнитные бури в октябре  

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что в четверг, 22 октября, начнется магнитная буря незначительной мощности. Негативное влияние она окажет прежде всего на людей, которые находятся в группе метеозависимых. 

Солнечная погода 22 октября:     

  • Вероятность магнитных бурь – 25%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Во время длительной магнитной бури важно вести здоровый образ жизни, избегать тяжелой пищи, вредных привычек и алкоголя.

Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.  

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

Ученые случайно обнаружили новый парный орган в теле человека
Наука и техника

Ученые случайно обнаружили новый парный орган в теле человека
Как правильно употреблять сало, чтобы укрепить иммунитет
ЗОЖ

Как правильно употреблять сало, чтобы укрепить иммунитет
Магнитные бури сегодня в Украине
Гороскопы

Магнитные бури сегодня в Украине
Лунный гороскоп на 22 октября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 22 октября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Танці з зірками-2020: кто покинул шоу в 8 выпуске от 18.10.2020

Популярное видео

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 1 выпуск онлайн (эфир от 16.10.2020)
Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)

Почти вся правда: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 17.10.2020)
Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)

Миг, украденный у счастья: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 18.10.2020)
Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)

Маскарад: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 17.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK