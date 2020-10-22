Магнитные бури сегодня в Украине
22 октября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 22 октября?
Магнитные бури в октябреСиноптики сообщают, что в четверг, 22 октября, начнется магнитная буря незначительной мощности. Негативное влияние она окажет прежде всего на людей, которые находятся в группе метеозависимых.
Солнечная погода 22 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 25%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если заниматься спортом, то не слишком интенсивно.