Магнитные бури сегодня в Украине
24 октября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 24 октября?
Магнитные бури в октябреСиноптики сообщают, что выходные дни на этой неделе пройдут в условиях неблагоприятной геомагнитной обстановки. Солнце продолжает быть в активной фазе, а текущая буря продлится до 25 октября.
Постарайтесь в это время избегать стрессов, тяжелой пищи и слишком активного времяпровождения.
Солнечная погода 24 октября:
- Вероятность магнитных бурь – 25%;
- Солнечные пятна отсутствуют.