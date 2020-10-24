Магнитные бури сегодня в Украине

24 октября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 24 октября?

Магнитные бури в октябре   

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Синоптики сообщают, что выходные дни на этой неделе пройдут в условиях неблагоприятной геомагнитной обстановки. Солнце продолжает быть в активной фазе, а текущая буря продлится до 25 октября. 

Постарайтесь в это время избегать стрессов, тяжелой пищи и слишком активного времяпровождения. 

Солнечная погода 24 октября:      

  • Вероятность магнитных бурь – 25%;                            
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитная буря негативно влияет на сердечно-сосудистую систему, провоцирует приступы гипертонии, может стать причиной мигрени, а также плохого настроения, апатии и депрессии. 

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