Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 4 октября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 4 ноября

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в среду, 4 ноября, магнитная обстановка останется благоприятной. По информации экспертов, в этом месяце нас ожидает затяжная магнитная буря в период с 19 по 21 ноября 2020 года, подготовьтесь.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

У людей с гипертонией возникает риск неожиданных скачков давления и головных болей.