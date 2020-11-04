Магнитные бури сегодня в Украине
4 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 4 октября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в среду, 4 ноября, магнитная обстановка останется благоприятной. По информации экспертов, в этом месяце нас ожидает затяжная магнитная буря в период с 19 по 21 ноября 2020 года, подготовьтесь.
Солнечная погода 4 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
У людей с гипертонией возникает риск неожиданных скачков давления и головных болей.