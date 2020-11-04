Магнитные бури сегодня в Украине

4 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 4 октября?

Магнитные бури в ноябре 

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Синоптики сообщают, что в среду, 4 ноября, магнитная обстановка останется благоприятной. По информации экспертов, в этом месяце нас ожидает затяжная магнитная буря в период с 19 по 21 ноября 2020 года, подготовьтесь. 

Солнечная погода 4 ноября      

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

У людей с гипертонией возникает риск неожиданных скачков давления и головных болей. 

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