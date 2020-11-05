Магнитные бури сегодня в Украине

5 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 5 ноября?

Магнитные бури в ноябре 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что в четверг, 5 октября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Даже людям, реагирующим на смену погоды, не придется переживать о самочувствии на протяжении этого дня. 

Солнечная погода 5 ноября       

  • Вероятность магнитных бурь – 5%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

У людей с гипертонией возникает риск неожиданных скачков давления и головных болей. 

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпуска
Новости

Хто зверху-10: фоторепортаж самых интересных моментов 10 выпускаЭксклюзив
Холостячка: на групповом свидании между мужчинами произойдет конфликт
Анонсы на ТВ

Холостячка: на групповом свидании между мужчинами произойдет конфликт
5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

5 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Тень звезды: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)

Тень звезды: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 29.10.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK