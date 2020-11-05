Магнитные бури сегодня в Украине
5 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 5 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в четверг, 5 октября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Даже людям, реагирующим на смену погоды, не придется переживать о самочувствии на протяжении этого дня.
Солнечная погода 5 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 5%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
У людей с гипертонией возникает риск неожиданных скачков давления и головных болей.