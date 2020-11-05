Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 5 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 5 ноября

Вероятность магнитных бурь – 5%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в четверг, 5 октября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Даже людям, реагирующим на смену погоды, не придется переживать о самочувствии на протяжении этого дня.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

У людей с гипертонией возникает риск неожиданных скачков давления и головных болей.