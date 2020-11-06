Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 6 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 6 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в пятницу, 6 ноября, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Даже если вы реагируете на изменения погоды, то в этот день не столкнетесь с дискомфортом.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если у вас есть диагноз гипертония, обязательно измеряйте давление во время магнитных бурь.