Магнитные бури сегодня в Украине

6 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 6 ноября?

Магнитные бури в ноябре 

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики сообщают, что в пятницу, 6 ноября, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Даже если вы реагируете на изменения погоды, то в этот день не столкнетесь с дискомфортом. 

Солнечная погода 6 ноября        

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если у вас есть диагноз гипертония, обязательно измеряйте давление во время магнитных бурь. 

Облако тегов

здоровье магнитная буря погода погода в Украине

Материалы по теме

Ученые рассказали, что делает секс более приятным
Психология

Ученые рассказали, что делает секс более приятным
Ученые раскрыли любопытные особенности третьей группы крови
Наука и техника

Ученые раскрыли любопытные особенности третьей группы крови
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Міняю жінку-15: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2020)
Телешоу

Міняю жінку-15: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 30.10.2020
Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Холостячка: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 30.10.2020)
Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)

Супермама: смотреть онлайн 1 выпуск (эфир от 06.04.2020)
Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK