Магнитные бури сегодня в Украине
6 ноября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 6 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в пятницу, 6 ноября, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Даже если вы реагируете на изменения погоды, то в этот день не столкнетесь с дискомфортом.
Солнечная погода 6 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если у вас есть диагноз гипертония, обязательно измеряйте давление во время магнитных бурь.