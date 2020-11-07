Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 7 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 7 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что первый выходной день этой недели, суббота, пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Если и возникнут возмущения, они не будут влиять на самочувствие человека.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если у вас есть диагноз гипертония, обязательно измеряйте давление во время магнитных бурь.