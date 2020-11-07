Магнитные бури сегодня в Украине

7 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 7 ноября?

Магнитные бури в ноябре 

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Синоптики информируют, что первый выходной день этой недели, суббота, пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Если и возникнут возмущения, они не будут влиять на самочувствие человека. 

Солнечная погода 7 ноября         

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                             
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если у вас есть диагноз гипертония, обязательно измеряйте давление во время магнитных бурь. 

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