Магнитные бури сегодня в Украине
7 ноября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 7 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что первый выходной день этой недели, суббота, пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. Если и возникнут возмущения, они не будут влиять на самочувствие человека.
Солнечная погода 7 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если у вас есть диагноз гипертония, обязательно измеряйте давление во время магнитных бурь.