Магнитные бури сегодня в Украине
8 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 8 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, погода не станет источником неприятностей или дискомфорта. На протяжении всего дня будет сохраняться благоприятная геомагнитная обстановка.
Солнечная погода 8 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.