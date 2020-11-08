Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 8 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 8 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, погода не станет источником неприятностей или дискомфорта. На протяжении всего дня будет сохраняться благоприятная геомагнитная обстановка.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.