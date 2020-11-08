Магнитные бури сегодня в Украине

8 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 8 ноября?

Магнитные бури в ноябре 

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Синоптики сообщают, что в воскресенье, 8 ноября, погода не станет источником неприятностей или дискомфорта. На протяжении всего дня будет сохраняться благоприятная геомагнитная обстановка.

Солнечная погода 8 ноября         

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                              
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.

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