Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 9 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 9 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку в понедельник. На старте недели ожидаются лишь слабые возмущения магнитного поля, которые на самочувствие не повлияют.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.