Магнитные бури сегодня в Украине
9 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 9 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики прогнозируют благоприятную геомагнитную обстановку в понедельник. На старте недели ожидаются лишь слабые возмущения магнитного поля, которые на самочувствие не повлияют.
Солнечная погода 9 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.