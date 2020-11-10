Магнитные бури сегодня в Украине

10 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 10 ноября?

Магнитные бури в ноябре 

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Синоптики сообщают, что во вторник, 10 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Даже люди, реагирующие на смену погоды, будут чувствовать себя хорошо

Солнечная погода 9 ноября         

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.

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