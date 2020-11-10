Магнитные бури сегодня в Украине
10 ноября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 10 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что во вторник, 10 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Даже люди, реагирующие на смену погоды, будут чувствовать себя хорошо
Солнечная погода 9 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.