Магнитные бури сегодня в Украине
11 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 11 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что в среду, 11 ноября, ситуация с геомагнитными бурями останется благоприятной. Возмущения, которые могут возникнуть в этот день, никак не повлияют на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 11 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.