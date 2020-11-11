Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 11 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 11 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что в среду, 11 ноября, ситуация с геомагнитными бурями останется благоприятной. Возмущения, которые могут возникнуть в этот день, никак не повлияют на самочувствие украинцев.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.