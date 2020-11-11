Что произойдет с телом, если отжиматься каждый день

Что произойдет с телом, если отжиматься каждый день

Даже такое простое упражнение подарит вам невероятные результаты!

Отжимания – это универсальное упражнение, которое приносит пользу как мужчинам, так и женщинам. Отжиматься можно даже дома в спальне, для этого вам не понадобится специальное фитнес-оборудование.

Для снижения стресса

Почему же медики советуют отжиматься хотя бы 10 раз каждый день?

Во время отжимания тело получает нагрузку, снижающую напряжение и уровень стресса. После упражнения вы почувствуете себя более расслабленным и энергичным, потому что мышцы получили значительную дозу кислорода, а в кровь попали эндорфины.

Для улучшения концентрации

Отжимания помогают нам запоминать, концентрироваться и анализировать информацию.

Происходит это из-за снижения стресса, о котором мы упоминали в предыдущем пункте. Дело в том, что стресс блокирует многие процессы, связанные с памятью, чем меньше в теле стресса, тем яснее вы можете думать.

Что произойдет с телом, если отжиматься каждый день / pixabay.com

Для стимулирования обмена веществ

Отжимания позволяют и мышцы подтянуть, и метаболизм ускорить.

Если вы боретесь с лишним весом, без этого упражнения не обойтись.

Для здоровья спины

Большинство людей живут с небольшой деформацией позвоночника из-за неправильной осанки или любимых поз в сидячем положении. Чтобы работа за столом не отражалась на вас негативно, регулярно отжимайтесь!

Вы сможете оставить в прошлом боли в спине, судороги в спине и шее, которые даже на конечностях отражаются.

Что произойдет с телом, если отжиматься каждый день / pixabay.com

Напомним,