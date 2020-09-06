Влад Яма с женой устроили спортивный выходной: Солнце, лето и близкие люди

6 сентября 2020 16:00 Катерина Даниленко
Влад Яма с женой устроили спортивный выходной: Солнце, лето и близкие люди
Хореограф Влад Яма
социальная сеть Instagram

Хореограф Влад Яма без спорта не представляет свою жизнь. Он сторонник утренних пробежек и силовых тренировок в спортзале. В этот раз компанию танцовщику составила его супруга.

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В своем микроблоге Влад поделился романтической фотографией с любимой, сделанной после утренней пробежки. А в комментариях рассказал об их общих достижениях ‒ паре удалось пробежать дистанцию в 10 километров.

В кадре Влад и Лилиана позируют во дворе своего дома. Для пробежки хореограф выбрал красную майку и черные шорты, его жена предпочла надеть черный спортивный топ и лосины.

Только что мы с Любимой пробежали 10км, хотя по фото кажется, что не больше семи. Сегодня Лилиана сомневалась бежать или нет, но чем дальше мы были, тем больше благодарила меня, что вытащил. Солнце, лето (не смотря на календарь) и близкие люди – что может быть лучше субботним утром? Правда, мне пришлось особенно не сладко: на подъёмах нужно было «брать на буксир» Леона и его самокат... Но зато мы сделали это вместе! Чего и вам желаем!
– подписал фото танцор.

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Также звезда «Танці з зірками» отметил, что спорт ‒ это вызов, который помогает быть активнее и, как результат, более здоровым. Яма призывает всех бегать и подключать к этому делу своих родных, друзей и коллег, ведь это так полезно.

Напомним,

Хореограф Влад Яма с женой / социальная сеть Instagram
 

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