Влад Яма с женой устроили спортивный выходной: Солнце, лето и близкие люди
Хореограф Влад Яма без спорта не представляет свою жизнь. Он сторонник утренних пробежек и силовых тренировок в спортзале. В этот раз компанию танцовщику составила его супруга.
В кадре Влад и Лилиана позируют во дворе своего дома. Для пробежки хореограф выбрал красную майку и черные шорты, его жена предпочла надеть черный спортивный топ и лосины.
Только что мы с Любимой пробежали 10км, хотя по фото кажется, что не больше семи. Сегодня Лилиана сомневалась бежать или нет, но чем дальше мы были, тем больше благодарила меня, что вытащил. Солнце, лето (не смотря на календарь) и близкие люди – что может быть лучше субботним утром? Правда, мне пришлось особенно не сладко: на подъёмах нужно было «брать на буксир» Леона и его самокат... Но зато мы сделали это вместе! Чего и вам желаем!– подписал фото танцор.
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