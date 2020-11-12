Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 12 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 12 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что в четверг, 12 ноября, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Солнце находится в фазе низкой активности, а погода не вызывает опасений. Можете провести день активно!

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.