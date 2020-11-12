Магнитные бури сегодня в Украине
12 ноября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 12 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что в четверг, 12 ноября, сохранится благоприятная геомагнитная обстановка. Солнце находится в фазе низкой активности, а погода не вызывает опасений. Можете провести день активно!
Солнечная погода 12 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.