Магнитные бури сегодня в Украине
13 ноября 2020 00:20
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 12 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в пятницу, 13 ноября, солнечная погода останется стабильной, а геомагнитная обстановка — благоприятной.
День можно провести активно!
Солнечная погода 13 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.