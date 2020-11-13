Магнитные бури сегодня в Украине

13 ноября 2020 00:20 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 12 ноября?

Магнитные бури в ноябре   

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Синоптики сообщают, что в пятницу, 13 ноября, солнечная погода останется стабильной, а геомагнитная обстановка — благоприятной.

День можно провести активно!

Солнечная погода 13 ноября          

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.

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здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

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