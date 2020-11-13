Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 12 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Синоптики сообщают, что в пятницу, 13 ноября, солнечная погода останется стабильной, а геомагнитная обстановка — благоприятной.

День можно провести активно!

Солнечная погода 13 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Особенно опасны магнитные возмущения для гипертоников, могут провоцировать скачки давления.