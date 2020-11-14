Магнитные бури сегодня в Украине
14 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 14 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что первый выходной день на этой неделе будет благоприятным с точки зрения геомагнитной ситуации. Возмущения, которые могут возникнуть, никак не повлияют на ваше самочувствие или настроение.
Солнечная погода 14 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.