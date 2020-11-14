Магнитные бури сегодня в Украине

14 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 14 ноября?

Магнитные бури в ноябре   

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики информируют, что первый выходной день на этой неделе будет благоприятным с точки зрения геомагнитной ситуации. Возмущения, которые могут возникнуть, никак не повлияют на ваше самочувствие или настроение. 

Солнечная погода 14 ноября           

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.

Облако тегов

здоровье красота магнитная буря погода погода в Украине

Материалы по теме

Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Праздники

14 ноября: какой сегодня праздник, приметы, именинники и запреты
Невероятная правда о звездах: ревизия звездного авто и провокационные вопросы
Анонсы на ТВ

Невероятная правда о звездах: ревизия звездного авто и провокационные вопросы
Лунный гороскоп на 14 ноября 2020 для всех знаков Зодиака
Гороскопы

Лунный гороскоп на 14 ноября 2020 для всех знаков Зодиака

Популярное на сайте

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020

Маскарад: кто победил в шоу от 07.11.2020
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Популярное видео

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)

Холостячка: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 06.11.2020)
Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)

Холостячка: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 13.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 4 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2020)
Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)

Перевод не требуется: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 07.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK