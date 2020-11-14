Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 14 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 14 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что первый выходной день на этой неделе будет благоприятным с точки зрения геомагнитной ситуации. Возмущения, которые могут возникнуть, никак не повлияют на ваше самочувствие или настроение.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.