Магнитные бури сегодня в Украине

15 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 15 ноября?

Магнитные бури в ноябре   

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Синоптики сообщают, что в воскресенье, 15 ноября, геомагнитные возмущения не будут источником для беспокойства. Солнце продолжает быть в фазе низкой активности, не принося украинцам неприятности. 

Солнечная погода 15 ноября            

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.

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