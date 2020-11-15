Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 15 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 15 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в воскресенье, 15 ноября, геомагнитные возмущения не будут источником для беспокойства. Солнце продолжает быть в фазе низкой активности, не принося украинцам неприятности.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.