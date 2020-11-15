Магнитные бури сегодня в Украине
15 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 15 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в воскресенье, 15 ноября, геомагнитные возмущения не будут источником для беспокойства. Солнце продолжает быть в фазе низкой активности, не принося украинцам неприятности.
Солнечная погода 15 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.