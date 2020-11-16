Магнитные бури сегодня в Украине

16 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 16 ноября?

Магнитные бури в ноябре   

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Синоптики сообщают, что в понедельник, 16 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Прогнозируемые в этот день магнитные возмущения никак не повлияют на самочувствие людей в этот день. 

Солнечная погода 16 ноября    

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.

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