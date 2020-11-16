Магнитные бури сегодня в Украине
16 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 16 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в понедельник, 16 ноября, геомагнитная обстановка останется благоприятной. Прогнозируемые в этот день магнитные возмущения никак не повлияют на самочувствие людей в этот день.
Солнечная погода 16 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Если вы фиксируете у себя скачки давления, то в этот день желательно быть особенно внимательным к себе.