Магнитные бури сегодня в Украине
17 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 17 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что во вторник, 17 ноября, геомагнитная обстановка будет благоприятной. Незначительные возмущения не достигнут уровня бури и никак не повлияют на самочувствие украинцев в этот день.
Солнечная погода 17 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.