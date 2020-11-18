Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 18 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 18 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что неделя продолжится в условиях спокойной и благоприятной геомагнитной обстановки. Возмущения, которые прогнозируются на среду, 18 ноября, будут слабыми и никак не повлияют на самочувствие людей.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.