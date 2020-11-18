Магнитные бури сегодня в Украине
18 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 18 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что неделя продолжится в условиях спокойной и благоприятной геомагнитной обстановки. Возмущения, которые прогнозируются на среду, 18 ноября, будут слабыми и никак не повлияют на самочувствие людей.
Солнечная погода 18 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.