Магнитные бури сегодня в Украине
20 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 20 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики передают, что 20 ноября, в пятницу, геомагнитная обстановка ухудшится, однако магнитные бури не будут нас беспокоить в этот день. Можете провести его активно.
Солнечная погода 20 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.