Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 20 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 20 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики передают, что 20 ноября, в пятницу, геомагнитная обстановка ухудшится, однако магнитные бури не будут нас беспокоить в этот день. Можете провести его активно.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.