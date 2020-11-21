Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 21 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 21 ноября

Вероятность магнитных бурь – 1%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что в субботу, 21 ноября, начнется затяжная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей, зависимых от метеорологической ситуации. Магнитная буря может провоцировать скачки давления.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.