Магнитные бури сегодня в Украине

21 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 21 ноября?

Магнитные бури в ноябре    

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Синоптики предупреждают, что в субботу, 21 ноября, начнется затяжная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей, зависимых от метеорологической ситуации. Магнитная буря может провоцировать скачки давления.

Солнечная погода 21 ноября     

  • Вероятность магнитных бурь – 1%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября. 

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