Магнитные бури сегодня в Украине
21 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 21 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики предупреждают, что в субботу, 21 ноября, начнется затяжная магнитная буря, которая может повлиять на самочувствие людей, зависимых от метеорологической ситуации. Магнитная буря может провоцировать скачки давления.
Солнечная погода 21 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 1%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
В ноябре нас ожидает затяжная магнитная буря, которая начнется 23 ноября, а завершится 25 ноября.