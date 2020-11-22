Магнитные бури сегодня в Украине

22 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 22 ноября?

Магнитные бури в ноябре    

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Синоптики предупреждают, что воскресенье, 22 ноября, продолжится магнитная буря средней интенсивности, начавшаяся в субботу. В это время не стоит нагружать себя физической работой, желательно избегать стрессов.

Солнечная погода 22 ноября     

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день. 

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