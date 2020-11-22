Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 22 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 22 ноября

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики предупреждают, что воскресенье, 22 ноября, продолжится магнитная буря средней интенсивности, начавшаяся в субботу. В это время не стоит нагружать себя физической работой, желательно избегать стрессов.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.