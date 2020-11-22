Магнитные бури сегодня в Украине
22 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 22 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики предупреждают, что воскресенье, 22 ноября, продолжится магнитная буря средней интенсивности, начавшаяся в субботу. В это время не стоит нагружать себя физической работой, желательно избегать стрессов.
Солнечная погода 22 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.