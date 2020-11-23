Магнитные бури сегодня в Украине
23 ноября 2020 00:10
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 23 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что на старте новой недели нас ожидают геомагнитные возмущения среднего уровня. Магнитная буря осталась позади, однако ее последствия украинцы могут ощущать еще несколько дней.
Солнечная погода 23 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.