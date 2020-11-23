Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 23 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 23 ноября

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что на старте новой недели нас ожидают геомагнитные возмущения среднего уровня. Магнитная буря осталась позади, однако ее последствия украинцы могут ощущать еще несколько дней.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.