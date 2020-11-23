Магнитные бури сегодня в Украине

23 ноября 2020 00:10 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 23 ноября?

Магнитные бури в ноябре     

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Синоптики информируют, что на старте новой недели нас ожидают геомагнитные возмущения среднего уровня. Магнитная буря осталась позади, однако ее последствия украинцы могут ощущать еще несколько дней. 

Солнечная погода 23 ноября     

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день. 

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