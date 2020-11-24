Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 24 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 24 ноября

Вероятность магнитных бурь – 15%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что во вторник, 24 ноября, магнитная буря сойдет на нет, но некоторые возмущения могут влиять на состояние организма. Рекомендация о надобности избегать стресса и напряжения остается актуальной.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.