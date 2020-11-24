Магнитные бури сегодня в Украине

24 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 24 ноября?

Магнитные бури в ноябре     

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Синоптики сообщают, что во вторник, 24 ноября, магнитная буря сойдет на нет, но некоторые возмущения могут влиять на состояние организма. Рекомендация о надобности избегать стресса и напряжения остается актуальной. 

Солнечная погода 24 ноября      

  • Вероятность магнитных бурь – 15%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день. 

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