Магнитные бури сегодня в Украине
24 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 24 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что во вторник, 24 ноября, магнитная буря сойдет на нет, но некоторые возмущения могут влиять на состояние организма. Рекомендация о надобности избегать стресса и напряжения остается актуальной.
Солнечная погода 24 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 15%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.