Магнитные бури сегодня в Украине
25 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 25 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики радуют нас вестями о том, что магнитная буря осталась позади. Среда, 25 ноября, будет спокойной. Минимальные возмущения, если и будут возникать в этот день, то не доставят никакого дискомфорта.
Солнечная погода 24 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.