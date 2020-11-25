Магнитные бури сегодня в Украине

25 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в среду, 25 ноября?

Магнитные бури в ноябре     

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Синоптики радуют нас вестями о том, что магнитная буря осталась позади. Среда, 25 ноября, будет спокойной. Минимальные возмущения, если и будут возникать в этот день, то не доставят никакого дискомфорта. 

Солнечная погода 24 ноября       

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день. 

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