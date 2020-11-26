Магнитные бури сегодня в Украине
26 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 26 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в четверг, 26 ноября, геомагнитная обстановка останется спокойной. Если и возникнут возмущения, то они не повлияют на состояние организма.
Солнечная погода 26 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.