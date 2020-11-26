Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в четверг, 26 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 26 ноября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в четверг, 26 ноября, геомагнитная обстановка останется спокойной. Если и возникнут возмущения, то они не повлияют на состояние организма.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.