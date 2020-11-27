Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 27 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 27 ноября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что рабочая неделя завершается в благоприятной магнитной атмосфере. Незначительные возмущения, которые могут возникнуть в этот день, никак не повлияют на здоровье и самочувствие.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.