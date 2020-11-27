Магнитные бури сегодня в Украине
27 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в пятницу, 27 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что рабочая неделя завершается в благоприятной магнитной атмосфере. Незначительные возмущения, которые могут возникнуть в этот день, никак не повлияют на здоровье и самочувствие.
Солнечная погода 27 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.