Магнитные бури сегодня в Украине

28 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 28 ноября?

Магнитные бури в ноябре      

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Синоптики сообщают, что в субботу, 28 ноября, геомагнитные бури не будут источником беспокойства для украинцев. На протяжении всего дня ситуация будет стабильной и абсолютно благоприятной. 

Солнечная погода 28 ноября         

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день. 

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Магнитные бури сегодня в Украине

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