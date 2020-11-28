Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 28 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 28 ноября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что в субботу, 28 ноября, геомагнитные бури не будут источником беспокойства для украинцев. На протяжении всего дня ситуация будет стабильной и абсолютно благоприятной.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.