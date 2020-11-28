Магнитные бури сегодня в Украине
28 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в субботу, 28 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что в субботу, 28 ноября, геомагнитные бури не будут источником беспокойства для украинцев. На протяжении всего дня ситуация будет стабильной и абсолютно благоприятной.
Солнечная погода 28 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.