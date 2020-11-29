Магнитные бури сегодня в Украине
29 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 29 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики информируют, что последний день текущей недели подарит благоприятную геомагнитную обстановку всем украинцам. Возмущения будут минимальными и никак не повлияют на состояние организма.
Солнечная погода 29 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.