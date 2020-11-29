Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 29 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 29 ноября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики информируют, что последний день текущей недели подарит благоприятную геомагнитную обстановку всем украинцам. Возмущения будут минимальными и никак не повлияют на состояние организма.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день.