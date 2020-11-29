Магнитные бури сегодня в Украине

29 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в воскресенье, 29 ноября?

Магнитные бури в ноябре      

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Синоптики информируют, что последний день текущей недели подарит благоприятную геомагнитную обстановку всем украинцам. Возмущения будут минимальными и никак не повлияют на состояние организма. 

Солнечная погода 29 ноября         

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA и не забывайте о профилактике. Магнитные бури могут провоцировать дискомфорт, депрессивные состояния, слабость и апатию.

Гипертоники должны измерять артериальное давление несколько раз в день. 

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