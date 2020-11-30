Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 30 ноября?

Магнитные бури в ноябре

Солнечная погода 30 ноября

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики сообщают, что третий месяц осени 2020 пройдет в спокойной геомагнитной обстановке на фоне сниженной активности солнца. Насладитесь последними теплыми днями, пока есть такая возможность.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны негативно влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, настроение, а также провоцировать головные боли и мигрени.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.