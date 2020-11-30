Магнитные бури сегодня в Украине

30 ноября 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 30 ноября?

Магнитные бури в ноябре       

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Синоптики сообщают, что третий месяц осени 2020 пройдет в спокойной геомагнитной обстановке на фоне сниженной активности солнца. Насладитесь последними теплыми днями, пока есть такая возможность. 

Солнечная погода 30 ноября         

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

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Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны негативно влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, настроение, а также провоцировать головные боли и мигрени.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

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