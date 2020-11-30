Магнитные бури сегодня в Украине
30 ноября 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
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Прогнозируются ли магнитные бури в понедельник, 30 ноября?
Магнитные бури в ноябреСиноптики сообщают, что третий месяц осени 2020 пройдет в спокойной геомагнитной обстановке на фоне сниженной активности солнца. Насладитесь последними теплыми днями, пока есть такая возможность.
Солнечная погода 30 ноября
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.