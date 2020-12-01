Магнитные бури сегодня в Украине

1 декабря 2020 00:30 Алла Лысак
Магнитные бури сегодня в Украине
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 1 декабря?

Магнитные бури в декабре    

Читайте такжеУченые назвали температуру воздуха, которая остановит распространение коронавируса
Синоптики передают, что первый день зимы пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. На протяжении дня могут возникать небольшие возмущения, однако они никак не повлияют на самочувствие украинцев. 

Солнечная погода 1 декабря    

  • Вероятность магнитных бурь – 10%;                               
  • Солнечные пятна отсутствуют.   

Читайте такжеМедики назвали самый важный витамин для здоровья
Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны негативно влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, настроение, а также провоцировать головные боли и мигрени.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя. 

Облако тегов

здоровье магнитная буря здоровье и красота погода погода в Украине

Материалы по теме

Почему нельзя работать за ноутбуком лежа
ЗОЖ

Почему нельзя работать за ноутбуком лежа
ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус
ЗОЖ

ТОП-5 симптомов, которые доказывают, что у вас не коронавирус
Магнитные бури сегодня в Украине
ЗОЖ

Магнитные бури сегодня в Украине
Цвет страсти: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 01.12.2020)
Сериалы

Цвет страсти: смотреть онлайн 12 cерию (эфир от 01.12.2020)

Популярное на сайте

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020

Холостячка. Пост-шоу Как выйти замуж: смотреть выпуск онлайн от 27.11.2020
Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Кохання на виживання-4: участники реалити в Перу стирали одежду в реке, готовили рагу с говяжьим желудком

Популярное видео

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)

Холостячка: смотреть 6 выпуск онлайн (эфир от 27.11.2020)
Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)

Супер Топ-модель по-украински: смотреть 7 выпуск онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 10 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)

Мавки: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 30.11.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK