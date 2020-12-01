Магнитные бури сегодня в Украине
1 декабря 2020 00:30
Магнитные бури сегодня в Украине
pixabay.com
Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 1 декабря?
Магнитные бури в декабреСиноптики передают, что первый день зимы пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. На протяжении дня могут возникать небольшие возмущения, однако они никак не повлияют на самочувствие украинцев.
Солнечная погода 1 декабря
- Вероятность магнитных бурь – 10%;
- Солнечные пятна отсутствуют.
За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.