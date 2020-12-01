Магнитные бури сегодня в Украине

Магнитные бури сегодня в Украине

Прогнозируются ли магнитные бури во вторник, 1 декабря?

Магнитные бури в декабре

Солнечная погода 1 декабря

Вероятность магнитных бурь – 10%;

Солнечные пятна отсутствуют.

Синоптики передают, что первый день зимы пройдет в благоприятной геомагнитной обстановке. На протяжении дня могут возникать небольшие возмущения, однако они никак не повлияют на самочувствие украинцев.

Следите за прогнозами на сайте TV.UA, берегите себя! Магнитные бури способны негативно влиять на функционирование сердечно-сосудистой системы, настроение, а также провоцировать головные боли и мигрени.

За несколько дней до предполагаемой бури медики советуют отказаться от жирной пищи и алкоголя.